Sosyal yardım alanlara artış müjdesi! Tutarlar değişiyor, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal destek ödemelerine geçen yıla kıyasla %30,98 oranında zam yapıldı. 2025 yılı için öngörülen zam oranları ise memur maaşlarındaki artışa paralel olarak belirlenecek. Bu gelişmelerin ardından refah payı formülü de gündemdeki yerini aldı. Peki, yeni yılda emekli maaşı, memur maaşı, evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni döneme ilişkin merak edilen ödeme detayları...
Sosyal desteklere ayrılan kaynak, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış göstererek 651 milyar liraya çıkarıldı. Bu artış, sosyal destek ödemelerinde %30,98 oranında bir zam anlamına geliyor. Memur maaş artışlarına paralel olarak düzenlenen bu destekler, milyonlarca vatandaşın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor. Emekli maaşlarından evde bakım aylığına kadar geniş bir yelpazede yapılacak olan bu ödemeler, toplumsal refahı artıracak adımlar arasında yer alıyor.
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
2024 bütçesinde sosyal yardım ve destekler, asgari ücretin vergi dışı tutulması ve enerji sübvansiyonları için toplamda 1 trilyon 600,7 milyar lira kaynak ayrılmıştı.
Bu kapsamda:
65 yaş üstü yaşlılara ve bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara yönelik aylıklar için 64,1 milyar lira,
Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira,
Sosyal konut finansmanı için 16 milyar lira,
Ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmesini sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için ise 12,5 milyar lira kaynak ayrılmıştı.
2025'TE ÖDENEKLER ARTTI
2025 yılı bütçesinde sosyal yardım ve desteklere ayrılan kaynak önemli bir artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu artışları şu şekilde açıkladı:
65 yaş üstü yaşlılar ve engellilere bağlanan aylıklar için 88 milyar lira,
Evde bakım desteği için 70 milyar lira,
Engelli vatandaşların eğitim desteği için 47 milyar lira,
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 17 milyar lira,
Gelir düzeyi düşük vatandaşlara sağlanan elektrik tüketim desteği için 10 milyar lira,
Engelli eğitim taşıma giderleri için 8 milyar lira,
Koruyucu aile uygulamaları için yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayrıldı.
ORANLAR DEĞİŞİYOR
Sosyal desteklerdeki toplam artış oranı %30,98 olarak belirlendi. Bu artışın detaylarına bakıldığında:
65 yaş aylığında %38,
Engelli ödemelerinde %25,
Sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemelerinde %36 oranında artış öngörülüyor. Diğer sosyal desteklerde ise artış oranları %25 ile %35 arasında değişiyor.
DESTEKLER NASIL ARTIYOR?
Sosyal destekler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarıyla paralel olarak artırılıyor. Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemeleri de aynı oranda artış gösterecek. Yıl sonunda %41,5 olarak öngörülen enflasyon dikkate alındığında, memur maaş artışlarının %9-11 bandında olacağı tahmin ediliyor.
KİMLER YARARLANIR?
Ocak ve Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alırken, memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı kadar zam alıyor. Bu kesimlere ayrıca refah payı da ekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında %13-15 arasında bir zam öngörülürken, memur ve memur emeklileri için %9-11 bandında bir artış bekleniyor.
SOSYAL DESTEKLER
2024 yılı: 497 milyar TL
2025 yılı: 651 milyar TL
Artış oranı: %30,98
KAMU PERSONEL GİDERİ
2024 yılı: 2 trilyon 866 milyar TL
2025 yılı: 3 trilyon 911 milyar TL
Artış oranı: %36,46
65 YAŞ AYLIĞI
2024 yılı: 64,1 milyar TL
2025 yılı: 88 milyar TL
Artış oranı: %37,28
ENGELLİ ÖDEMELERİ
2024 yılı: 56,2 milyar TL
2025 yılı: 70 milyar TL
Artış oranı: %24,55
SED ÖDEMELERİ
2024 yılı: 12,5 milyar TL
2025 yılı: 17 milyar TL
Artış oranı: %36
ENFLASYON BEKLENTİLERİ (OVP)
2024 yıl sonu: %41,5
2025 yıl sonu: %17
OCAK MAAŞ ARTIŞ TAHMİNLERİ (OVP)
6 aylık enflasyon: %13,44
SSK ve Bağ-Kur artış: %13,44
Memur artış: %9,31