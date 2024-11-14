MEB 20 bin öğretmen alımı ile eğitim camiasına yeni bir soluk getiriyor. sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için start verildi. MEB sözleşmeli öğretmen tercih sürecini 14 Kasım itibariyle başladı. Peki öğretmen tercih başvuruları ne zaman sona erecek? Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 - 2025 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi:

1 /8 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Ekim'de açıklanmıştı. 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti. Bu takvimin sona ermesiyle birlikte Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih takvimi de netleşti. Peki sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2 /8 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN? Sözleşmeli öğretmenler için tercihler 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

3 /8 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

4 /8 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN EN FAZLA 40 KURUM TERCİH EDİLEBİLECEK Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

5 /8 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

6 /8 MEB'DEN ATAMA TERCİHLERİ DUYURUSU MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

7 /8 Ardından 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti. Bugün itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.