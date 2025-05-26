2025 yılının Mayıs ayına gelinirken, emekliler için bankaların sunduğu promosyon teklifleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmeye başladı. Kamu bankaları 12 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, özel bankalar 20 bin TL’ye varan teklifler ile öne çıkıyor. Hem ek gelir elde etmek isteyen emekliler hem de müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar arasındaki bu rekabet, promosyonların daha da artabileceği beklentisini doğurdu.