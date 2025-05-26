Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte bankaların promosyon yarışı yeniden gündeme oturdu. Emekliler, maaşlarını taşıyarak ek gelir elde etmek isterken bankalar da cazip promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine uygulanan yüzde 15,74’lük zammın ardından güncellenen promosyon tutarları, bazı özel bankalarda 20 bin TL’ye kadar yükselmiş durumda. Kamu bankaları ise 12 bin TL’ye kadar destek sunuyor. Milyonlarca emekli, hangi bankanın en yüksek promosyonu verdiğini araştırıyor.
2025 yılının Mayıs ayına gelinirken, emekliler için bankaların sunduğu promosyon teklifleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmeye başladı. Kamu bankaları 12 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, özel bankalar 20 bin TL’ye varan teklifler ile öne çıkıyor. Hem ek gelir elde etmek isteyen emekliler hem de müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar arasındaki bu rekabet, promosyonların daha da artabileceği beklentisini doğurdu.
BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
ING
Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
AKBANK
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
GARANTİ
Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.
İŞ BANKASI
İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.
ZİRAAT BANKASI
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
QNB FİNANSBANK
Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.