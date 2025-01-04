Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, 6 aylık enflasyon farkı %15,75 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 döneminde alacakları zam miktarını doğrudan etkiledi. Emekli maaşlarına yapılacak olan bu zamlar, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirirken, zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.