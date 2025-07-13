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İSKİ Su Kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ Su Kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

16:3713/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?

İstanbul'da yaşanan su kesintileri, vatandaşlar arasında merak ve endişe yaratmaya devam ediyor. Özellikle plansız kesintiler, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, "Sular ne zaman gelecek?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İşte İSKİ Su Kesintisi sorgulama ekranı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyurular, su kesintilerinin nedenleri ve ne kadar süreceği hakkında bilgi edinmek için büyük önem taşıyor. İSKİ genellikle bakım, arıza giderme veya altyapı çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yaparken, bazı durumlarda ani arızalar da kesintilere yol açabiliyor.

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İSKİ duyurmakta. Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ, NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir.

Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

#İSKİ
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#İstanbul su kesintisi
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