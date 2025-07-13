İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyurular, su kesintilerinin nedenleri ve ne kadar süreceği hakkında bilgi edinmek için büyük önem taşıyor. İSKİ genellikle bakım, arıza giderme veya altyapı çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yaparken, bazı durumlarda ani arızalar da kesintilere yol açabiliyor.