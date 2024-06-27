Süzme yoğurdun farkı normal yoğurttan çok daha kalın ve keskin olmasıdır. Ayrıca daha fazla süt gerektirdiğinden genellikle daha pahalıdır. Hazır olarak alınan süzme yoğurtlarında birçok katkı maddesi bulunuyor. Evde kendi süzme yoğurdunuzu yaparak sağlıklı ve de lezzetli bir süzme yoğurt tüketebilirsiniz. Peki, evde ekşi süzme yoğurdu nasıl yapılır? İşte ev yapımı süzme yoğurt tarifinin püf noktaları...

1 / 15 Süzme yoğurdu, normal yoğurda göre daha katı ve ekşi bir tada sahip oluyor. Özellikle bazı yaz salatalarında süzme yoğurt olmazsa olmaz... Katkısız, doğal ve sağlıklı bir süzme yoğurt tüketmek istiyorsanız evde kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte evde süzme yoğurt yapımının bütün detayları...

2 / 15 EVDE SÜZME YOĞURT YAPIMI

Süzme yoğurt kalsiyum, fosfat, protein ve potasyum bakımından zengindir. İşte lezzetli ve doğal süzme yoğurt tarifi...

3 / 15 Süzme Yoğurt: Yüksek Proteinli Probiyotik!

Yoğurt, protein açısından zengin bir süt ürünüdür. Yıllardır sağlık sektöründeki faydalarından söz edilmektedir. Eski çağlardan beri tüketilen yoğurdun birçok türü mevcuttur. Yoğurt türüne göre insan sağlığına faydaları değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin, süzme yoğurt ile normal yoğurdun faydaları birbirinden farklı olabilmektedir.

4 / 15 Süzme Yoğurdun Faydaları

Sindirimi Düzenler Kemik Sağlığını İyileştirebilir İştahı ve Açlığı Azaltabilir Bağırsak Sağlığını Koruyabilir Zihin Sağlığını Koruyabilir Cildi Gençleştirebilir Kan Basıncını Düşürebilir Kasları İyileştirebilir

5 / 15 1) Sindirimi Düzenler

Sindirimi düzenlemesi süzme yoğurt faydaları arasında bulunur. İçerdiği probiyotik sayesinde ağır yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırabilir.

6 / 15 2) Kemik Sağlığını İyileştirebilir

Yoğurt kalsiyum ve protein açısından zengin bir gıdadır. Yaşlılıkta görülebilecek olan kemik hastalıklarından koruyabilir.

7 / 15 3) İştahı ve Açlığı Azaltabilir

Süzme yoğurt, tüketenlerin uzun süre tok hissetmesini sağlayabilir. Bu da gün boyu daha az yemek yeme ihtiyacı hissettirebilir.

8 / 15 4) Bağırsak Sağlığını Koruyabilir

Süzme yoğurt probiyotik içerir. Probiyotik bağırsak sağlığının iyileşmesini sağlamaktadır. İshal gibi problemlerin iyileşmesini sağlayabilir. Mide sorunlarının önüne geçebilir.

9 / 15 5) Zihin Sağlığını Koruyabilir

Araştırmalara göre süzme yoğurdun ruh sağlığına iyi geldiği bulunmuştur. Stres, depresyon ve kaygı gibi problemlerin üstesinden gelmektedir.

10 / 15 6) Cildi Gençleştirebilir

Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayabilir. Ayrıca cildin daha genç görünmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

11 / 15 Süzme Yoğurt Yapımı İçin Malzemeler

5 kg. çiğ süt 3-4 yemek kaşığı yoğurt (oda ısısında olmalı)

12 / 15 Süzme Yoğurt Yapılışı

Sütünüzü derin bir tencereye alın. Ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. Sütün içerisindeki suyun buharlaşıp çıkması için kepçe ya da kaşık yardımıyla sütünüzü havalandırarak karıştırın.

13 / 15 Ocağın altını kapatıp sütün ılınmasını bekleyin. Serçe parmağınızla sütün sıcaklığını kontrol edin. Eğer parmağınızı 8 saniye sütün içerisinde tutabiliyor ve sonrasında sütün sıcaklığı parmağınızı yakıyorsa olmuş demektir.

14 / 15 Maya için 3-4 yemek kaşığı yoğurdun içerisine sütten birkaç kaşık dökelim mayamız ılınsın. Güzelce karıştırıp sütümüzün içerisine döktükten sonra bir kaç kez karıştırın. Tencerenin üzerine buharlaşıp sulanmaması için süzgeç kapatın.Bir bezle de örtün. Kaplara bölüştürüp üzerini örtün..5-6 saat bu şekilde üzeri hiç açılmadan bekletin.