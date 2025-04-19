TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ: Son gün 21 Nisan 2025

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Kooperatif Market aktüel ürün kataloğunda indirim fırsatları vatandaşların dikkatini çekiyor. Türkiye genelindeki Koop Çiftçi marketlerinde, geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar müşterileri bekliyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 15-21 Nisan 2025 tarihli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Kooperatif Market bu hafta indirimde olan ürünler arasında bakliyat, makarna, baharatlar, kahvaltılık gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 15-21 Nisan 2025 güncel indirimli ürünler listesi…