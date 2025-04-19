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TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ: Son gün 21 Nisan 2025

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ: Son gün 21 Nisan 2025

13:4319/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tarım Kredi Kooperatifi Marketler, 15-21 Nisan tarihleri arasında geçerli “Kat Kat Fırsat” kampanyasıyla vatandaşlara birçok indirimli ürün sunuyor. Tarım Kredi Market kataloğunda bu hafta birçok temel gıda ürünlerinde indirimler yer alıyor. Peki, 21 Nisan'a kadar geçerli olacak Tarım Kredi Kooperatif indirimleri hangi ürünlerde geçerli olacak?

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Kooperatif Market aktüel ürün kataloğunda indirim fırsatları vatandaşların dikkatini çekiyor. Türkiye genelindeki Koop Çiftçi marketlerinde, geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar müşterileri bekliyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 15-21 Nisan 2025 tarihli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Kooperatif Market bu hafta indirimde olan ürünler arasında bakliyat, makarna, baharatlar, kahvaltılık gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 15-21 Nisan 2025 güncel indirimli ürünler listesi…

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

  • Tarım Kredi Kuruyemiş Badem Çeşitleri 170 g : 89,90 TL
  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3 L : 129,90 TL
  • Solo Tuvalet Kağıdı 40’lı : 229,90 TL
  • Tarım Kredi Tatlı Biber Salçası 650 g : 57,50 TL
  • Eti Burçak 393 g : 42,90 TL
  • Eti Nero Kakaolu 300 g : 39,90 TL
  • Duru Duş Sabunu Çeşitleri (4'lü) : 99,90 TL
  • Elit Sıvı Krem Çeşitleri (Limonlu, Amonyaklı, 750 ml) : 29,90 TL
  • Tarım Kredi Makarna Çeşitleri 500 g : 17,90 TL
  • Tarım Kredi Şalgam Suyu Çeşitleri 1 L : 22,50 TL
  • Cem Kırma Yeşil Zeytin 400 g : 79,90 TL
  • Tarım Kredi Gofret Çeşitleri (Kakao, Vanilya) 200 g : 24,90 TL
  • Tarım Kredi Tatlı Üzüm Pekmezi 800 g : 175,00 TL
  • Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (Gazoza, Portakal, Kola 2,5 L) : 38,90 TL














  • Tarım Kredi Altın Filiz Çay 3 Kg : 529,00 TL
  • Tavuk Baget Çeşitleri (Beypiliç, Banvit, Şenpiliç, AsPiliç, Erpiliç, Balpiliç) : 99,00 TL
  • Donuk Pişmiş Dana Döner (Konet - Anket) 250 g : 115,00 TL
  • Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g : 289,00 TL
  • Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt 1 L : 28,90 TL
  • Ristorante Mini Pizza Mista 4x150 g : 209,00 TL
  • Tarım Kredi Kaymaksız Yoğurt 1500 g : 59,90 TL
  • Tarım Kredi Isıl İşlem Görmüş Dana Parmak Sucuk : 149,00 TL
  • Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı 450 g : 99,90 TL
  • Marmarabirlik Sade Zeytin Ezmesi 175 g : 39,90 TL
  • Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması 700 g : 109,90 TL
  • Tarım Kredi Yeşil Mercimek 1 Kg : 57,90 TL











  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3 L : 129,90 TL
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#Tarım Kredi Kooperatifi
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