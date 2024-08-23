"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen ödemeler ile ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi. Yumaklı,1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. İşte tarımsal deste ödemeleri sorgulama ekranı.

1 / 6 "Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2024 Çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ödenekten yararlanan çiftçilerin gündeminde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödeme tarihlerini duyurdu.

2 / 6 Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

3 / 6 Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

4 / 6 Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1,2 milyar lira, büyükbaş hayvan (besi) için 175 milyon 989 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 81 milyon 101 bin lira,

5 / 6 lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi için 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 milyon 324 bin 976 lira,