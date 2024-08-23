|
Özgün

Tarımsal destekler yattı mı? 2024 Çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu

14:34 - 23/08/2024 Friday
Yeni Şafak
<p>Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?</p>
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen ödemeler ile ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi. Yumaklı,1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. İşte tarımsal deste ödemeleri sorgulama ekranı.

1/ 6

"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2024 Çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ödenekten yararlanan çiftçilerin gündeminde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödeme tarihlerini duyurdu.

2/ 6

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

3/ 6

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

4/ 6

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1,2 milyar lira, büyükbaş hayvan (besi) için 175 milyon 989 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 81 milyon 101 bin lira,

5/ 6

lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi için 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 milyon 324 bin 976 lira,

6/ 6

geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 850 bin 962 lira destek ödemesi yapılacak.

#tarımsal destek ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Çiftçi destek parası
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. Yargı Paketi 4-4 ceza indirimi gelecek mi, var mı? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi maddesi olacak mı?