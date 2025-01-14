TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM 14 OCAK 2025: 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu? İlave tediye tarihleri ve miktarı....

Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu?

Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.

6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.

En az bir tam yıl çalışmış olmak.

İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.