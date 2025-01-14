TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM 14 OCAK 2025: 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu? İlave tediye tarihleri ve miktarı....

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine verilecek ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu işçilerini yakından ilgilendiren bu düzenlemeye göre, 2025 yılına ait ilave tediye ödemeleri iki taksit halinde yapılacak. Binlerce kamu işçisi, ilave tediye ödemelerinden faydalanacak. Bu ödemeler, kamu işçilerinin hakları doğrultusunda hesaplara yatırılacak.
Resmi Gazete’nin 11 Ocak tarihli sayısında yayımlanan kararla, kamu işçilerine ödenecek 2025 ilave tediye tarihleri netlik kazandı. 6772 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine verilen bu ödemeler, iki taksit halinde gerçekleştirilecek. Binlerce kamu işçisinin faydalanacağı ilave tediye ödemeleri, işçilerin ekonomik beklentilerine cevap verecek şekilde hesaplara yatırılacak. İlave tediyenin kesin tarihleri ve detayları, çalışılan kurumların duyurularında yer alacak.
2025 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Kamuda çalışanlara 2025 yılı ikramiye ödemeleri 24 Ocak ve 24 Mart'ta 2 taksit halinde yapılacak.
Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor. 2025 yılı kamu işçilerin tediye ödeme tarihleri henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışanlara 2025 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 24 Mart tarihinde yapılacak ve çalışanlar tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
Ayrıca, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.
Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu?
Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.
6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.
En az bir tam yıl çalışmış olmak.
İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.
İlave tediye ne kadar ödeniyor?
Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.
Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.
Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL