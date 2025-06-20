Temmuz ayı kira artış zam oranı: TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek kiracılar için zam oranı merak konusu oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artışı, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerle şekilleniyor. Haziran ayında zam oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu. Temmuz ayı için geçerli olacak kira artış oranı ise 3 Temmuz 2025’te açıklanacak yeni TÜFE verileriyle birlikte belli olacak. Söz konusu oran, işyeri kiraları için bağlayıcı olurken; konutlarda halen geçerli olan yüzde 25 zam sınırı da uygulamada kalmaya devam ediyor.