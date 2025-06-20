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Temmuz ayı kira artış zam oranı: TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayı kira artış zam oranı: TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

11:3220/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranları için gözler Temmuz ayına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen 12 aylık TÜFE ortalaması, sözleşmesi yenilenecek kiracılar için zam oranını belirliyor. Haziran ayında açıklanan son verilere göre kira artış oranı yüzde 45,80 olarak hesaplanmıştı. Temmuz ayına ait kira zammı oranı ise 3 Temmuz’da TÜFE raporunun duyurulmasıyla netleşecek.

Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek kiracılar için zam oranı merak konusu oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artışı, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerle şekilleniyor. Haziran ayında zam oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu. Temmuz ayı için geçerli olacak kira artış oranı ise 3 Temmuz 2025’te açıklanacak yeni TÜFE verileriyle birlikte belli olacak. Söz konusu oran, işyeri kiraları için bağlayıcı olurken; konutlarda halen geçerli olan yüzde 25 zam sınırı da uygulamada kalmaya devam ediyor.

HAZİRAN KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak ve böylece Haziran kira zam oranı da belli olacak.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ 

Piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayına dair katılımcıların; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur.

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

MAYIS KİRA ZAM ORANI

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olarak kaydedilmişti. Mayıs enflasyon rakamlarıyla Haziran ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 45,80 açıklandı.

Nisan ayındaki verilere göre de ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı yüzde 48,73 olarak duyurulmuştu.

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