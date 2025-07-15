TOBB'un kredi verilecek firma seçiminde yetkisi yok

Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayının ilgili bankalarca gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, TOBB'un, oda ve borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletildi. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacak."







