KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi'ne bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldığını bildirdi. Finansman desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar “TOBB Nefes Kredisi nedir, kimler başvurabilir?” sorusunu sormaya başladı. TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin açıklama yapıldı. İşte TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere, geçen hafta TOBB Nefes Kredisi'nin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi’nde bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldı. Bu kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar lira için onay vermiş olup, bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırılmasına devam edilecek." ifadeleri yer aldı.
TOBB'un kredi verilecek firma seçiminde yetkisi yok
Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayının ilgili bankalarca gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, TOBB'un, oda ve borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletildi. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacak."
TOBB Nefes Kredisi nedir?
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından başlatılan Nefes Kredisi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman sorununu hafifletmeyi amaçlayan bir destek paketidir. Programda kamu tarafından 25 milyar TL’lik kredi üst limiti onaylandı.
Kimler başvurabilir ve nasıl işlem yapılır?
Krediye başvurular, TOBB’a bağlı oda ve borsalara kayıtlı olan KOBİ’ler tarafından yapılabilmektedir. Ancak kredi onay süreci tamamen ilgili bankalar tarafından yürütülüyor. TOBB ve borsaların kredi tahsisinde herhangi bir yetkisi bulunmuyor.
Kredi limiti dolarsa ne olacak?
Yoğun başvuru nedeniyle mevcut 25 milyar TL’lik limitin kısa sürede dolması bekleniyor. Bu nedenle TOBB, ek kaynak sağlanması için ilgili makamlara başvuruda bulundu. Olumlu sonuç alınırsa, ek kredi limiti devreye alınacak.