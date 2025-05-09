TOGG MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ: T10X ve T10F modellerinde son durum

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Mayıs 2025 itibarıyla yeni fiyatlarını duyurdu. Togg’un en çok ilgi gören modellerinden biri olan T10X’in güncel fiyatları, resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. T10F modelinin ise henüz satışa sunulmadığı belirtiliyor. Mayıs 2025 için güncellenmiş fiyatlar ve T10F modeline dair son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

1 /6 Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği T10X, özel kredi imkanlarıyla sahiplerini bekliyor.

2 /6 TOGG T10X FİYATLARI Togg'un şu an satışta olan tek modeli olan T10X, özellikle vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Mayıs 2025 itibarıyla, T10X’in fiyatları şu şekilde güncellenmiş durumda:





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V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Bu fiyatlar, ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil olarak belirtilmiştir. Ancak trafik sigortası ve kasko bedeli bu fiyatlara dahil değildir. Kampanya ve opsiyon seçenekleri de fiyatlarda değişiklik yaratabilir.



4 /6 Togg T10X Opsiyonel Donanım Fiyatları T10X için opsiyonel donanım seçenekleri de Mayıs 2025'te şu fiyatlarla sunuluyor:



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19 inç iç jantlar: 30.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi V1: 35.000 TL

Kış Paketi V2: 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan V1, V2: 50.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi V2: 50.000 TL



