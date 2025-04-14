TOGG T10X için yeni kampanya sinyali: Ayda 12 bin TL taksitle araç iddiası

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, nisan ayı kampanyasıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılardan yoğun ilgi görürken, yeni bir kampanyaya dair dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Gelecek dönemde ayda 12 bin TL taksitle araç sahibi olunabileceği konuşuluyor.
TOGG'un nisan ayı kampanyası sürüyor. T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOGG, nisan ayı kampanyasına devam ederken yeni bir kampanyanın sinyali verildi. İddialara göre gelecek kampanyada T10X modelleri için aylık 12 bin TL taksitle araç sahibi olunabilecek.
12 BİN TL TAKSİTLE TOGG İDDİASI
Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, T10X modeli için nisan ayında başlattığı sıfır faizli kredi kampanyasıyla otomobil almak isteyen bireysel ve kurumsal kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.
Kampanyada 500 bin lira faizsiz kredide 12 ayda, 41 bin 667 lira taksit ödenecek. 1 milyon düşük faizli kredide ise 48 ayda aylık 44 bin 377 lira aylık taksit ödemesi olacak. Ticari müşterilere ise 1,5 milyon lira kredi veriliyor. 48 ayda 60 bin 904 lira taksit ödemesi bulunuyor.
Öte yandan, TOGG’un yakın dönemde duyurması beklenen yeni kampanyasıyla ilgili iddialar gündeme geldi. Bir sonraki kampanyada aylık 12 bin TL taksitle T10X sahibi olma fırsatı sunulabileceği konuşuluyor.
TOGG NİSAN KAMPANYASI
Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli finansman desteği kampanyasını nisanda da sürdüreceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek.
Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi. Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart'ta veren kullanıcılar etkilenmeyecek.
16 aydan bu yana fiyat artırmayan Togg, T10X V1 standart menzili 1 milyon 440 bin lira, V1 uzun menzili 1 milyon 680 bin lira ve V2 uzun menzili 1 milyon 830 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
Öte yandan, Togg, nisan döneminden itibaren T10X ile test süreçleri devam eden ikinci cihazı T10F için ADAS sistemlerini ortaklaştırıyor.
Bu kapsamda nisan kampanyasıyla birlikte siparişleri alınan T10X'lerde "adaptif akıllı hız sabitleyici (ACC)" standart hale gelirken, "uzun far asistanı", "adaptif sürücü asistanı", "arka trafik çarpışma uyarısı", "adaptif akıllı hız sabitleyicinin dur-kalk fonksiyonu" ve "yoğun trafik pilotu" özellikleri geçici bir süre aktif olmayacak.
Bu özellikler, 2025 içinde Togg tarafından belirlenecek bir tarihte güncellemeyle aktif hale getirilecek. GSR2 regülasyonunun zorunlu kıldığı özellikler ise tüm T10X'lerde standart olarak sunulmaya devam edecek.