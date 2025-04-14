TOGG T10X için yeni kampanya sinyali: Ayda 12 bin TL taksitle araç iddiası

TOGG'un nisan ayı kampanyası sürüyor. T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek.





TOGG, nisan ayı kampanyasına devam ederken yeni bir kampanyanın sinyali verildi. İddialara göre gelecek kampanyada T10X modelleri için aylık 12 bin TL taksitle araç sahibi olunabilecek.