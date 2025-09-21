Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan taşınmazları satışa çıkarıyor. Buna göre, 29 farklı ilde yer alan toplam 449 gayrimenkul, 1-2 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle alıcı bulacak. Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade ve peşin uygulanacak. İşte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı taşınmaz satışı yapılacak iller ve açık artırma tarihleri.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı taşınmaz satışı açık artırma tarihler
Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 1-2 Ekim'de saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.
Öte yandan, Mersin'deki satışlar için ise sadece 2 Ekim Perşembe günü Mersin Hilton SA Konferans Salonu'nda açık artırma düzenlenecek.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı taşınmaz satışı hangi illerde yapılacak?
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 29 ilde mülkiyetinde bulunan 449 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye'de 1'er, Diyarbakır'da 4, Şanlıurfa'da 11, Mardin'de 8, Muş'ta 6, İstanbul'da 21, Bursa'da 2, Balıkesir'de 13, İzmir'de 12, Aydın'da 2, Muğla'da 29, Antalya'da 3, Ankara'da 18, Konya'da 7, Niğde'de 4, Sivas'ta 4, Samsun'da 3, Kars'ta 6 ve Mersin'de 285 taşınmaz satışa sunulacak
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı taşınmaz satışı ödeme planı
Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade ve peşin uygulanacak. Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden görülebilecek.