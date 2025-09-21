Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, elindeki taşınmazları satışa sunuyor. Bu kapsamda, 29 şehirde yer alan toplam 449 gayrimenkul için açık artırma gerçekleştirilecek. Katılımcılar, satışa çıkarılan taşınmazlara yüzde 25 peşinat ödeyerek sahip olabilecek; kalan tutarı ise 24 aya kadar vade imkânıyla veya peşin olarak ödeyebilecek. İşte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın satışa çıkaracağı taşınmazların bulunduğu iller ve açık artırma takvimi.