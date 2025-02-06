Ankara İli Güdül İlçesi Yukarı Mahallesi'nde inşa edilen 212 konutluk TOKİ projesi kapsamında, 77 konutun satışı için başvurular 20 Ocak 2025 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı. TOKİ, Ankara güdül konutları için hak sahibi belirleme kura çekilişi yapıldı. İşte Güdül hak sahibi ve konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
Ankara İli Güdül İlçesi Yukarı Mahallesi'nde inşa edilen 212 konutluk proje kapsamında kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura çekimine göre asil hak sahipleri, 10 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında sözleşmeler imzalanacak. Kalan konutlar için 19 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında yedek hak sahipleri ile sözleşme imzalanacak. İşte TOKİ Ankara güdül hak sahibi belirleme kura sonuçları.
Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.
Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.