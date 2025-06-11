TOKİ, Türkiye genelinde 41 ilde bulunan toplam 310 arsayı satışa çıkardı. İki gün sürecek açık artırmalar, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel'de eş zamanlı olarak düzenlenecek. Dileyenler, bu müzayedelere online olarak da katılabilecek. Satışa sunulan arsalar için alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor: Yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme planı ile arsalar yeni sahiplerini bekliyor. Peki, TOKİ arsa satış müzayedesi hangi tarihlerde ve hangi illerde düzenlenecek? İşte, sürece dair tüm detaylar ve merak edilenler...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 41 ilde yer alan toplam 310 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Alıcıların belirlenen tutarda peşin ödeme yapması istenirken, kalan tutarın taksitle ödenebileceği belirtiliyor. Peki, TOKİ'nin arsa satış müzayedesi ne zaman yapılacak, hangi şehirleri kapsayacak? İşte, sürece ilişkin tüm ayrıntılar ve önemli bilgiler...
TOKİ ARSA SATIŞI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.
310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş.
TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.