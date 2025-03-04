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TOKİ 250 bin konut e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

TOKİ 250 bin konut e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

13:174/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>TOKİ başvuru e-devlet 2025</p>
TOKİ başvuru e-devlet 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Ev sahibi olmak isteyenler için başvuru zamanı yaklaşıyor. Peki 250 bin konut başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin konut e-devlet başvuru ekranı açıldı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Resmi başvuru tarihi ve detaylar, Bakanlık tarafından kısa süre içinde açıklanacak.

TOKİ konutları hangi şehirlerde yapılacak?

81 ili kapsayacak proje ile yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak yapılacak evler, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.

Proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.

E-Devlet TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan bu kampanya kapsamında:

Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi. 312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor, İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildi Yetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

TOKİ sosyal konut başvurular e-Devlet üzerinden mi yapılacak?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak.


TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru şartları neler?

Başvuru şartları arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak gibi kriterler yer alıyor. Başvuru ekranının önümüzdeki günlerde aktif edilmesi bekleniyor.


TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? Detaylar için tıklayın


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