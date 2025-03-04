Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi. 312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor, İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildi Yetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.