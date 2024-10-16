Bilecik’te merakla beklenen TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde arsa yeri belli olup olmadığı hak sahiplerinin yakın takibinde. Bilecik’te TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Hak sahibi vatandaşlar arsalarda son duruma ilişkin sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Peki Bilecik TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Bilecik ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu?

1 /6 Bilecik TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış ve kura sonuçları e-Devlet'te yayınlanmıştı. Bilecik TOKİ İlk Evim Arsa Projesi’nin hak sahipleri, heyecanla arsaların yerini bekliyor. Peki Bilecik TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu?

2 /6 TOKİ son olarak Bilecik müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Bilecik TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Bilecik merkez müstakil arsa yeri, konumu belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

3 /6 TOKİ İLK EVİM ARSA BİLECİK KURA BELİRLEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Bilecek ilk evim arsa kura çekimi 1 Şubat 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Bilecek müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Bilecek TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Bilecik ve Bozüyük arsa yerleri belli oldu” paylaşım yaparken, bir başka hak sahibi ise Bozüyük ilçesi ilk evim arsa projesi imar planı değişikliğine ilişkin bilgileri paylaştı.

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4 /6 TOKİ Arsa Yeri Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek? TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

5 /6 Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır.