Bakan Murat Kurum, 17 Ağustos gibi nice zorlu dönemleri birlikte atlattıklarını ve yollarından bir milim bile sapmadıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Çünkü bizim meselemiz, bizim yolumuz, güçlü Türkiye yoludur. Bu kutlu yolu, ecdadımızın koyduğu kurallar aydınlatmaktadır. Malatya'mız hem 2020 depreminde hem de 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde iki büyük acıyı ardarda yaşadı.