Diyarbakır'ın gelişen ilçesi Kayapınar'da hayata geçirilen 1. ve 2. Etap TOKİ konut projeleri, kura çekimiyle sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin bir parçası olan Diyarbakır’da kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kayapınar mahallesi 1, ve 2. etapta 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 927 adet konut için konut belirleme kurası yapılıyor. İşte TOKİ Kayapınar mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
Diyarbakır Kayapınar mahallesi 1. ve 2. Etap TOKİ kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. Diyarbakır İli Merkez İlçesi Kayapınar Mahallesi 1.Etap 333 Konut Projesinde ve 2.Etap 595 Konut Projesinde 2 oda 1 salon nitelikli 616 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 311 adet olmak üzere toplam 927 adet konut gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası canlı yayın ile yapılıyor. İşte TOKİ Diyarbakır Kayapınar mahallesi 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Diyarbakır Kayapınar mahallesi 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları CANLI İZLE
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 Eylül 2024 – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında 1.Etap 333 Konut Projesi T.Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’nde, 2.Etap 595 Konut Projesi Ofis/Diyarbakır Şubesi’nde imzalanacaktır.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Diyarbakır Merkez 3514 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
DİYARBAKIR İLİ,KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR MAH. 1. ETAP 333 KONUT VE 2.ETAP 595 KONUT PROJELERİ FİYAT LİSTESİ