Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Hatay Antakya Emek ve Aksaray Mahallesi riskli alan 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 210 adet ve 3+1 nitelikli 116 adet olmak üzere toplamda 158 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Hatay Antakya Emek ve Aksaray Mahallesi 1. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Hatay’daki projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Emek ve Aksaray Mahallesi 1. Etap konutları için konut kurası gerçekleştiriliyor. Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Hatay Emek Aksaray Mahallesi 1. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Ali Karataş
Ziyaettin Hatay
Turhan Soydan
Makbule Kürt
Mustafa Bayrak
Mehmet Ali Bök
Mustafa Yurdagül
Mehmet Hanifi Otomatik
Nazım Çapa
Ali Fakıoğlu
Mehmet Koç
Ahmet Artar
Mehmet Özkan
Cevdet Genç
Fatih İpek
Mustafa Bayrak
Murat Uzundal
Turhan Soydan
Taciddin Bök
Ziyaettin Hayat