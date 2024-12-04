Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Hatay Antakya Emek ve Aksaray Mahallesi riskli alan 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 210 adet ve 3+1 nitelikli 116 adet olmak üzere toplamda 158 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Hatay Antakya Emek ve Aksaray Mahallesi 1. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

1 /20 TOKİ Hatay’daki projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Emek ve Aksaray Mahallesi 1. Etap konutları için konut kurası gerçekleştiriliyor. Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Hatay Emek Aksaray Mahallesi 1. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

2 /20 Ali Karataş Ziyaettin Hatay Turhan Soydan Makbule Kürt Mustafa Bayrak Mehmet Ali Bök Mustafa Yurdagül Mehmet Hanifi Otomatik

3 /20 Nazım Çapa Ali Fakıoğlu Mehmet Koç Ahmet Artar Mehmet Özkan Cevdet Genç Fatih İpek Mustafa Bayrak Murat Uzundal

4 /20 Turhan Soydan Taciddin Bök Ziyaettin Hayat

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