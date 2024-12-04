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TOKİ Hatay Antakya Emek konut kurası sonuçları

TOKİ Hatay Antakya Emek konut kurası sonuçları

10:034/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Hatay Antakya Emek ve Aksaray Mahallesi riskli alan 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 210 adet ve 3+1 nitelikli 116 adet olmak üzere toplamda 158 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Hatay Antakya Emek ve Aksaray Mahallesi 1. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Hatay’daki projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Emek ve Aksaray Mahallesi 1. Etap konutları için konut kurası gerçekleştiriliyor. Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Hatay Emek Aksaray Mahallesi 1. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

Ali Karataş

Ziyaettin Hatay

Turhan Soydan

Makbule Kürt

Mustafa Bayrak

Mehmet Ali Bök

Mustafa Yurdagül

Mehmet Hanifi Otomatik

Nazım Çapa

Ali Fakıoğlu

Mehmet Koç

Ahmet Artar

Mehmet Özkan

Cevdet Genç

Fatih İpek

Mustafa Bayrak

Murat Uzundal

Turhan Soydan

Taciddin Bök

Ziyaettin Hayat

Hatay Antakya Emek Aksaray Mahallesi 1. Etap konut kurası sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Hatay
#Antakya konut kurası

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