Diğer proje alanlarında ise yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere devam etmektedir. Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden;