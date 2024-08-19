Deprem felaketiyle sarsılan Hatay'da yeniden yapılanma çalışmaları hızla devam ediyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen İlk Evim Arsa Projesi, bölgeye umut oldu. Hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış ve kura sonuçları e-Devlet'te yayınlanmıştı. Şimdi gözler arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki TOKİ Hatay Antakya ilk evim müstakil ve müşterek arsa projesi yerleri belli oldu mu, yer seçimi son durum nedir? İşte detaylar.
Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim Müstakil ve Müşterek Arsa projesi kapsamında arsa teslim tarihleri hak sahipleri tarafından merak konusu. 10 Nisan 2023’te Hatay'ın Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan ilçelerinde yapılan arsa çekilişlerinde kazanların isimleri belirlenmişti.
TOKİ arsa sahibi olan vatandaşlar şimdi de ilk evim müstakil ve müşterek arsa tapuların ne zaman teslim edileceğini sorguluyor. Peki TOKİ Antakya ilk evim müstakil ve müşterek arsa tapuları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Antakya ilk evim arsalara son durum nedir?
TOKİ Antakya ilk evim arsa ne zaman teslim edecek, son durum nedir?
Sosyal medya üzerinden bir vatandaş, “Hatay antakya ilk evim arsa ne zaman teslim edeceksiniz?” sorusunu sordu. Bu soruya TOKİ yine sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
“İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 694 ilçede talep toplanmış olup Ankara, Çankırı, Kütahya, Van illerinde yaklaşık 5.000 hak sahibi ile banka sözleşme süreci tamamlanmıştır.
Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon ve Van illerinde yaklaşık 20.000 hak sahibi için “Plan Onay ve Parselasyon” işlemleri devam etmekte olup en kısa süre içerisinde “Arsa Belirleme Kuraları” çekilerek banka aracılığı ile sözleşme imzalama sürecine geçilecektir.
Diğer proje alanlarında ise yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere devam etmektedir. Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden;
• Sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve Onaylı İmar Planlarına,
• Plan Onay süreci tamamlanma aşamasında olan hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına,
• Planlama Süreci devam eden hak sahiplerimize ise süreçle ile ilgili daha detaylı bilgi almaları amacıyla taslak planlara ve durum bilgisine,
Erişim imkanı sağlanacak olup yukarıda yer alan illerden başlamak üzere veriler zaman içerisinde E-devlet sistemine işlenecektir.
İlk Evim Arsa Projesinde süreçle ilgili bilgilendirmeler internet sayfamız www.toki.gov.tr, Sosyal Medya hesaplarımız [Twitter,Instagram,Facebook],Çağrı Merkezimiz [444 86 54] ve SMS aracılığı ile yapılmaktadır.”