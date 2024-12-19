Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan İzmir Aliağa işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlenmekte. İşte İzmir Aliağa TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /28 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin İzmir’de ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, İzmir Aliağa işyerleri kurası çekilişi sonuçlarını merakla bekleniyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen İzmir Aliağa 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

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