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TOKİ Kilis hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

10:40 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:54 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>TOKİ Kilis konut belirleme kurası sonuçları isim listesi</p>
TOKİ Kilis konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi açıklandı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan Kilis merkez toplu konut projeleri hak sahipleri ve konut belirleme kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belirlendi. İşte TOKİ Kilis hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

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TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi merak konusu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Kilis merkez 2+1 ve 3+1 toplu konut projeleri için hak sahipleri ve konut belirleme kurası çekiliyor. 2+1 konut tipinde toplamda 160 konut için toplamda 3 bin 708 başvuru bulunmakta. 3+1 konut tipinde toplamda 338 konut için 11 bin 143 başvuru bulunmakta. İşte TOKİ Kilis hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

2/ 5

Ahmet Sinci

Ali Kaya

Fidan Cirnooğlu

Volkan Demirbaş

Mehmete Hanifi Kırmızı

Yunus Vatandaş

Mehmet Türkoğlu

Erkan Kartal

Gülizar Doğan

İlyas Yıldız

Ömer Kelleci

Ferudun Panoğlu

Ökkeş Mamatoğlu

Zeliha Karsal

Rıfat Gün

İbrahim Kartal

Emine Aslan

3/ 5
4/ 5
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TOKİ Kilis konut belirleme kura çekilişi CANLI İZLE 

#TOKİ
#Kilis TOKİ konut belirleme kura sonuçları
#TOKİ sonuçları
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