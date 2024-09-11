TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi açıklandı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan Kilis merkez toplu konut projeleri hak sahipleri ve konut belirleme kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belirlendi. İşte TOKİ Kilis hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi merak konusu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Kilis merkez 2+1 ve 3+1 toplu konut projeleri için hak sahipleri ve konut belirleme kurası çekiliyor. 2+1 konut tipinde toplamda 160 konut için toplamda 3 bin 708 başvuru bulunmakta. 3+1 konut tipinde toplamda 338 konut için 11 bin 143 başvuru bulunmakta. İşte TOKİ Kilis hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
Ahmet Sinci
Ali Kaya
Fidan Cirnooğlu
Volkan Demirbaş
Mehmete Hanifi Kırmızı
Yunus Vatandaş
Mehmet Türkoğlu
Erkan Kartal
Gülizar Doğan
İlyas Yıldız
Ömer Kelleci
Ferudun Panoğlu
Ökkeş Mamatoğlu
Zeliha Karsal
Rıfat Gün
İbrahim Kartal
Emine Aslan