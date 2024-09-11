TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi merak konusu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Kilis merkez 2+1 ve 3+1 toplu konut projeleri için hak sahipleri ve konut belirleme kurası çekiliyor. 2+1 konut tipinde toplamda 160 konut için toplamda 3 bin 708 başvuru bulunmakta. 3+1 konut tipinde toplamda 338 konut için 11 bin 143 başvuru bulunmakta. İşte TOKİ Kilis hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.