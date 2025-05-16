TOKİ konut fırsatını son dakika açıkladı! Ayda 9 bin TL'ye 2+1, 10 bin TL'ye 3+1 daire sahibi olunacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni satış duyurusunu yayımladı. İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde hayata geçirilecek projelerde yüzlerce daire satışa çıkarılacak. Uygun fiyat ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çeken satışlarda 120, 180 ve 240 aya kadar ödeme planı sunulacak. Vatandaşlar, kura yöntemiyle ya da açık artırma usulüyle ev sahibi olabilecek. Yeni TOKİ projeleri, dar gelirli aileler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış sürecini başlattı. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve birçok ilde satışa sunulacak konutlar, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak. Satışa çıkarılan daireler projeye göre 120, 180 ve 240 ay vade imkânıyla alıcı bulacak. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planıyla dikkat çeken konutlar için başvuru detayları yakında paylaşılacak. Ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ’nin yeni ilanı büyük ilgi görüyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş dahil olmak üzere çeşitli illerde zaman zaman taşınmaz satışa çıkartıyor. Genellikle 120 ay vade ile satışa çıkartılan konutlar, projeye bağlı olarak 180 ve 240 ay gibi farklı vadelerle de alıcılarını buluyor.
TOKİ tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde satışa çıkartılan daireler, nüfus nedeniyle daha fazla ilgi görüyor. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum ve Kastamonu gibi illerdeki daireler de binlerce insanın dikkatini çekiyor.
Öte yandan TOKİ, çok sayıda konut satılacak yeni bir proje duyurdu. Proje kapsamında hem 2+1 hem de 3+1 daire satışı gerçekleşecek.
TOKİ ÇOK SAYIDA KONUT SATACAK
TOKİ tarafından Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesi 2. Etap 210 konut inşaatı kapsamında üretilecek 24 adet dairenin satışa çıkartılacağı açıklandı. Taşınmazlardan 10'u 2+1 ve 14'ü 3+1 olarak belirtildi.
Kahramanmaraş ilinde satılacak dairelerden en uygunları şu şekilde;
En uygun 2+1 taşınmaz 198.766,29 TL peşinat, 180 ay vade ve 9.938,31 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.
En uygun 3+1 taşınmaz 216.478,55 TL peşinat, 180 ay vade ve 10.823,93 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.
KONUTLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TOKİ tarafından Kahramanmaraş ilinde satılacak konutlara 21 Mayıs 2025 tarihinde başvurular başlayacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2025 olarak açıklandı.
Başvuru yapılacak şube T. Halk Bankası AŞ. sadece temerküz şube olarak duyurulurken, başvuru bedeli 10.000 TL olarak belirtildi.
Kura tarihi 11 Haziran 2025 ve sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Pazarcık / Kahramanmaraş.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 18 Haziran 2025 - 20 Haziran 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 24 Haziran 2025 - 24 Haziran 2025.
Yedek hak sahipleri için, asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıklarından sonra kalan daireler için olduğu açıklandı.
TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR
Kahramanmaraş ilinde satılacak taşınmazlara başvuru yapacak kişilerde, T.C. vatandaşı olma şartının aranacağı belirtildi. Bunun yanı sıra 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği açıklandı.
Konutlar için borç bakiyesinin tercih edilen peşinata göre 180 ay boyunca aylık taksitler şeklinde ödeneceği belirtildi. Ayrıca taşınmazlar için borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı aktarıldı.
Taşınmazlar için ilk taksit ödeme tarihinin, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibari ile başlatılacağı belirtildi. Ayrıca ilk dönemsel artış tarihinin, Ocak 2026 ayından itibaren başlatılacağı açıklandı.