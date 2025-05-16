TOKİ konut fırsatını son dakika açıkladı! Ayda 9 bin TL'ye 2+1, 10 bin TL'ye 3+1 daire sahibi olunacak

TOKİ tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde satışa çıkartılan daireler, nüfus nedeniyle daha fazla ilgi görüyor. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum ve Kastamonu gibi illerdeki daireler de binlerce insanın dikkatini çekiyor.

Öte yandan TOKİ, çok sayıda konut satılacak yeni bir proje duyurdu. Proje kapsamında hem 2+1 hem de 3+1 daire satışı gerçekleşecek.