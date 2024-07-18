TOKİ’den konut alıp aylık taksit ödemelerene devam eden vatandaşlara son dakika müjde geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ aylık taksitlerinde TÜFE oranını referans alarak artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı. İşte detaylar.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Peki TOKİ konut indirimi ne kadar oldu?
TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE TÜFE ORANI NE KADAR?
Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.
Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.
Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
📣 TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.
Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.
Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 5️⃣0️⃣ oranında katkı sağlamış olduk.
Hayırlı olsun.
İşte TOKİ konutları sıkça sorulan soruları ve cevapları:
Konutumun geri ödemelerini geciktirdim. Süre verilirse borcumu ödeyeceğim?
Süre verme yetkimiz bulunmamakta olup, gecikme halinde ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi ile beraber ödenmesi gerekmektedir.
Konutumun geri ödemelerini geciktirirsem sıkıntı yaşar mıyım?
İki taksit ve üzerinde ödeme yapmayan konut alıcılarına iki adet ihtarname gönderilir, 30 günlük süre dolduktan sonra Banka aracılığıyla İdaremize tüm dosyaların gönderilmesiyle beraber yasal işlem süreci başlatılır. Dava sonuçlanınca tahliye işlemi gerçekleştirilir.
Ara ödeme yaparak konut taksit tutarlarımı düşürme imkanı var mıdır?
Ocak ve Temmuz aylarında ara ödeme yapılabilmektedir.
Borcumu tamamen kapatabilir miyim?
Kalan borç bakiyesinin tamamını ödeyerek borcunuzu kapatabilirsiniz.
TOKİ indirim kampanyası ne zaman yapılacak? İndirim kampanyasında indirim oranı nedir?
İdaremizin sürdürmekte olduğu faaliyetleri kapsamında, nakit planlaması doğrultusunda idaremizin kaynak ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, daha önceki indirim kampanyalarına çeşitli nedenlerle dahil olamayan konut alıcılarının idaremize iletilen talepleri de göz önünde bulundurularak, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyaları düzenlenmektedir.
İdaremizce kampanya uygulanmasına karar verilmesi halinde www.toki.gov.tr sayfamızdan ve basın aracılığıyla kampanya koşulları hakkında duyuru yapılmaktadır.
Ödemelerimi yapamıyorum/zorlanıyorum. Taksit ödemelerini dondurabilir miyim/durdurabilir miyim? - Taksit sayısını artırabilir miyim?
TOKİ, konut satışlarında taksit dondurma, erteleme veya taksit artırma gibi bir uygulama bulunmamaktadır.
Konut sahibi vefat etti, mirasçılar ödemelere devam edebilir mi, nasıl bir işlem yapılması gerekir?
Mirasçılar, veraset ilamı çıkarttıktan sonra hep birlikte Bankaya başvurarak ödemelere devam edebilirler veya haklarından feragat eden mirasçılar varsa onlardan alınacak Feragatname ile diğer mirasçılar ödemelere devam edip hak sahibi olabilirler.