TOKİ KONUTLARI 2025: Aksaray Eskil'de 301 sosyal konut teslim tarihleri açıklandı

TOKİ'nin Aksaray Eskil'de yapımına başladığı 301 sosyal konutun teslim tarihlerini açıkladı. TOKİ konutlarına başvurular ile ilgili bilgiler Çevre, Şehircililik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde paylaşılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ sosyal konutlarında son olarak Aksaray'da 301 konut tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray Eskil Merkez Mahallesi'nde yapımına başlanan 301 sosyal konut tamamlandı.
TOKİ AKSARAY ESKİL 301 SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ NEDİR?
Tamamlanan konutlar, 12 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Sosyal Konutlar
TOKİ'nin resmi internet sitesinde (www.toki.gov.tr) yer alan bilgilere göre, 58. Hükümetimiz döneminde, Türkiye’deki konut ihtiyacına çözüm üretmek için oluşturulan Acil Eylem Planı ile Ocak 2003’ten itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız verilmiştir. Bu sürece öncülük etme görevi verilen TOKİ’nin kurumsal yapısı geliştirilmiş ve yetkileri genişletilmiştir. Bu itibarla İdare; alternatif ve yenilikçi uygulamalarla konut üretiminin belli bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak konut piyasasını disipline etmek; kalite, sağlamlık, ucuzluk gibi kriterlere dikkat ederek spekülatif oluşumlara mani olmak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde dağılmasına yardımcı olmak amaçları ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ’nin 500.000 konut olan hedefi 2011 yılı itibarıyla tutturulmuş, 2023 yılına kadar 700.000 konutluk yeni bir hedef konularak toplamda 1.200.000 konuta ulaşmak amaçlanmıştır.
TOKİ’nin stratejisi, alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar ile gerekli hizmet birimlerini altyapılarını da tamamlayarak sunmaktır. Ülke genelinde, konut ihtiyacının en fazla olduğu alanları belirlemek üzere araştırma yöntemleri uygulayan idare, toplu konut yatırımları için uzun vadeli bir eylem planı geliştirmiştir. Bu kapsamda, özellikle yoksulluğun da etkisiyle özel sektör yatırımlarının azaldığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine odaklanılmıştır. Önümüzdeki dönemde ise İdarenin faaliyetlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Adana gibi ülkenin kırsal kesimlerinden büyük ölçüde göç alan büyük kentlere daha fazla yoğunlaştırması planlanmaktadır.
Temel üretim yaklaşımları arasına “Mahalle Konsepti”ni da dahil eden TOKİ, bu tarzda üretimlerle toplumsal dayanışmanın sürdürülebilirliğini esas almakta ve konut üretimini bu doğrultuda sosyal ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Dikey mimariden yatay mimariye geçişle birlikte şehirlerimizde kendine has kimliği olan kaliteli ve nitelikli konutlar, mahalleler inşa etmek İdarenin temel amaçlarındandır.
Önceliklerini, ülkemizin değişimi ve gelişimine paralel olarak dönüştüren İdare, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini ve ödeme güçlerini dikkate almanın yanı sıra; nitelikli, kaliteli konut üretimini sürdürmek, geliştirmek ve sektördeki öncü, yönlendirici, denetleyici, eğitici kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Piyasa koşullarında konut edinme imkânı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksul grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacı ile şehirlerimizin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, “Sosyal Devlet” olmanın bir gereği olan konut üretimine barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine, estetiği gözeten konforlu yaşam alanlarıyla öne çıkan projeler gerçekleştirmektedir. Kuruluş felsefesine uygun olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut beklentisini karşılamada bir “dost eli” anlayışıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Bugün gelinen noktada, kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla hizmet verilmekte, sosyal devlet anlayışının güçlenmesine, üretimin önündeki engellerin azaltılmasına, yoksul vatandaşına hizmet eden, adalet ve anlayışla yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına, vatandaşların devlete olan güveninin pekişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.