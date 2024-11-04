Konya Merkez'de TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2845 hak sahibinin olduğu projede 46 konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Konya merkez konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Konya merkez konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Konya merkez Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 ve 3+1 nitelikli toplam 46 konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ TOKİ Konya konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Konya Merkez 2891 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oran’ına göre artırılacaktır.
-İlk taksit ödemesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
-İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.