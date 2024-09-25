OSMANİYE KADİRLİ KONUT KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN





Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 07 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında T.Halk Bankası Kadirli Şubesi’nde imzalanacaktır. Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Osmaniye Kadirli 309 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.