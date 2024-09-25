Osmaniye Kadirli TOKİ konut kurası sonuçları açıklanıyor. Sosyal konut projesi kapsamında 307 konutun yer aldığı, Osmaniye Kadirli Mezretli Köyü TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği konut belirleme kura çekilişi sonuçları noter huzurunda açıklanıyor. İşte TOKİ Osmaniye Kadirli hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Osmaniye Kadirli Mezretli Köyü sosyal konut projesi kapsamında yer alan evlerin hak sahipliği konut belirleme işlemi Noter huzurunda tamamlanıyor. 2+1 211 adet ve 3+1 nitelikli 96 adet olmak üzere toplamda 307 adet konut için gerçekleştirilecek konut belirleme kura çekilişi canlı yayınla hak sahipleri belirleniyor. Osmaniye Kadirli Mezretli Köyü TOKİ konut kurası sonuçları isim listesi.
OSMANİYE KADİRLİ KONUT KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 07 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında T.Halk Bankası Kadirli Şubesi’nde imzalanacaktır. Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Osmaniye Kadirli 309 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Osmaniye Kadirli Mezretli Köyü TOKİ konut fiyatları listesi