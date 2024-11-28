TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde arsalar satılacak?

TOKİ arsa satışı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların da bütçesine hitap edebilen yeni bir proje başlattığını duyurdu. Dün ilk etabı tamamlanan satışta sıra ikinci ve üçüncü güne geldi. TOKİ 43 ilde 825 arsayı alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor. Peki hangi illerdeki arsalar satılacak? TOKİ tarafından satılacak arsalarla ilgili detaylar haberimizde…

1 /7 TOKİ arsa satışı dün itibariyle başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), birçok farklı şehirde konut ve arsa satışı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 43 ilde 825 arsayı açık artırma yöntemi ile satılacağını resmen açıkladı. Peki TOKİ bugün hangi illerde arsa satılacak?

2 /7 TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ arsa satışı , açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle; 27 Kasım'da Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla'da açık artma satışları tamamlandı.

3 /7 TOKİ BUGÜN HANGİ İLLERDE ARSA SATACAK? 28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

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TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK? TOKİ açık artırma arsa satışları, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

5 /7 TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSALARIN ÖDEMESİ NASIL OLACAK? TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor; Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır.

6 /7 Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır. Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.