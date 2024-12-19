Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Şanlıurfa Eyyübiye işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Şanlıurfa Eyyübiye TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /51 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Şanlıurfa’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Şanlıurfa Eyyübiye işyerleri kurası çekilişi sonuçlarını merakla bekleniyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Şanlıurfa Eyyübiye 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

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