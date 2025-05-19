Ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar için umut ışığı olacak yeni sosyal konut kampanyasında geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen çalışmalar hız kazanırken, gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. Bakan Murat Kurum’un “Bu yıl sonu tüm Türkiye’de büyük bir sosyal konut kampanyası başlatacağız” açıklaması, hem deprem bölgesinde hem de büyükşehirlerde yaşayan yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ne zaman başlayacağı ve kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için umut vadeden TOKİ’nin 2025 sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Bu yılın sonuna doğru büyük bir kampanya başlatacağız” açıklamasının ardından, Türkiye genelinde başlatılacak projeye dair beklentiler arttı. Özellikle deprem bölgesi ve konut ihtiyacının yoğun olduğu şehirlerde yoğun ilgi göreceği tahmin edilen yeni kampanya için başvuru süreci merakla bekleniyor. e-Devlet üzerinden yapılması planlanan başvurular öncesinde, kampanya şartları ve başvuru takvimi için gözler artık resmi açıklamalarda.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?
TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." dedi.
TOKİ'DEN SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK KAMPANYA
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz etti.
Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım." dedi.
81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK
Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.