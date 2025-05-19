81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK

Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.