TOKİ sosyal konut projelerinde heyecan dorukta! Hak sahipleri evlerine kavuşuyor. Anahtar teslimleri başladı ve dar gelirli vatandaşların yüzü gülüyor. Uygun fiyatlı, konforlu yeni yuvalarına kavuşanlar mutluluğu yaşıyor. TOKİ sosyal konutların teslim tarihlerini duyurdu. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında hak sahipleri evlerine kavuşuyor. Uygun ödeme koşulları ve güvenli yaşam alanlarıyla dikkat çeken TOKİ, dar gelirli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren bu projeler, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. TOKİ sosyal konutların teslim tarihlerini duyurdu. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
Erzincan TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzincan Merkez Buğday Mahallesi'nde yapımına başlanan 389 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 07 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Erzincan Üzümlü'de 94 sosyal konutun teslimatı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzincan Üzümlü Oruçlu Mahallesi'nde yapımına başlanan 94 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 21 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Diyarbakır TOKİ konutları teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır Eğil Dere Mahallesi'nde yapımına başlanan 126 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim ediliyor. Diyarbakır Eğil Dere mh. konut projesi, 2+1 nitelikli 78 daire ve 3+1 nitelikli 48 daireden oluşuyor.
Konya Beyşehir TOKİ konutları teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Beyşehir Üzümlü Mahallesi'nde yapımına başlanan 106 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi. Konya Beyşehir Üzümlü mh. konut projesi, 2+1 nitelikli 70 daire ve 3+1 nitelikli 36 daireden oluşuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Cihanbeyli Yeşilöz Mahallesi'nde yapımına başlanan 198 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi. Konya Cihanbeyli Yeşilöz mh. 2. Etap konut projesi, 2+1 nitelikli 138 daire ve 3+1 nitelikli 60 daireden oluşuyor.
Yozgat Sorgun TOKİ sosyal konutları teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yozgat Sorgun Doğankent Mahallesi'nde yapımına başlanan 143 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi.
Adana Sarıçam TOKİ sosyal konutları teslim edildi mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1.106 konuttan, 140 sosyal konut hak sahiplerine teslim edildi.