Sosyal medya hesaplarını, çağrı merkezini ve diğer tüm iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanan TOKİ, vatandaşlarla bire bir iletişim kuruyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı içerisinde iletişim kanallarından gelen 580 bin 922 soruya çözüm üretti. TOKİ'ye gelen soru kategorilerinin en başında yeni projeler bulunuyor. Vatandaşlar çoğunlukla yaşadıkları illerde yapılacak yeni projeler hakkında bilgi sahibi olmak istedi. Peki TOKİ’nin telefon numarası kaç? İşte haberin detayları.

1 /6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılı içerisinde iletişim kanallarından gelen 580.922 soruya çözüm üretti.

2 /6 TOKİ çağrı merkezi numarası kaç? Sosyal medya hesaplarını, çağrı merkezini ve diğer tüm iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanan TOKİ, vatandaşlarla bire bir iletişim kuruyor. TOKİ’den konut alanlar ve yeni konut almak isteyenler, merak ettikleri soruları İdare’nin 444 86 54 numaralı çağrı merkezinden, toki.gov.tr adresinde bulunan Bilgi Edinme bölümünden, CİMER, Alo 181 ve sosyal medyadan yöneltiyor.

3 /6 TOKİ’ye tüm iletişim kanalları üzerinden her gün yüzlerce soru geliyor. Soruları tek tek yazılı ve sözlü olarak cevaplayan halkla ilişkiler personelleri vatandaşları bilgilendirerek çözüm sunuyor. 2024 yılında TOKİ’ye Çağrı Merkezi ve santral üzerinden gelen 387.722 çağrı cevaplandı. Sosyal medya hesaplarından ise gelen 97.311 soruya cevap verilerek çözüm üretildi.

4 /6 Bilgi Edinme, CİMER ve Alo 181 üzerinden İdareye yöneltilen toplam 91.153 soruya da yazılı olarak cevap verildi. Ayrıca, bilgi almak için İdare binasına gelen 4.736 vatandaşa ise yüz yüze bilgilendirme yapılarak merak edilenler cevaplandırıldı.

5 /6 TOKİ’ye en çok hangi kategoriden soru soruluyor? TOKİ'ye gelen soru kategorilerinin en başında yeni projeler bulunuyor. Vatandaşlar çoğunlukla yaşadıkları illerde yapılacak yeni projeler hakkında bilgi sahibi olmak istedi. Yeni projelerden sonra ise 250 Bin Sosyal Konut Projesi, İlk Evim Arsa Projesi ve İlk İş Yerim Projesi hakkında bilgi alındı.