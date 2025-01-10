Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van Erciş 2. etap 2. bölge 532 adet konut projesi kapsamında inşaa edilecek 239 adet konut satışa sunulmakta. 3+1 konutlar için 8 bin 626 başvuru bulunmakta. TOKİ, tarafından Van Erciş konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Van Erciş konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Van Erciş toplu konut projesi ve hak sahipliği kurası yapıldı. 239 adet 3+1 konutlar için 8 bin 626 başvuru bulunmakta. İşte TOKİ Van Erciş konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 3+1 nitelikli konutlar için 114 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.