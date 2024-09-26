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TOKİ Van konut kuraları çekiliyor: Erciş 2. etap 1. ve 2. bölge 2+1 ve 3+1 konutları hak sahipleri listesi belirleniyor

TOKİ Van konut kuraları çekiliyor: Erciş 2. etap 1. ve 2. bölge 2+1 ve 3+1 konutları hak sahipleri listesi belirleniyor

10:0926/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Van Erciş 2. etap 1. ve 2. bölge 2+1 ve 3+1 konut kurası çekiliş listesi</p>
TOKİ Van Erciş 2. etap 1. ve 2. bölge 2+1 ve 3+1 konut kurası çekiliş listesi

TOKİ sosyal konut projesi kampanyası dahilinde 810 adet 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerin yer aldığı Van Erciş 2. etap 1. ve 2. bölge TOKİ toplu konut projesinde konut belirleme kura çekilişi neticesinde hak sahipleri belirleniyor. Peki Van Erciş TOKİ konut kurası nereden nasıl canlı izlenecek? İşte Van Erciş TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Van toplu konut projesinde hayata geçirilen 810 daire için kura çekilişi heyecanı yaşanıyor. Noter huzurunda, YouTube canlı yayınında TOKİ Van Erciş hak konut belirleme kura sonuçları açıklanıyor.


TOKİ Van Erciş hak konut belirleme kura çekilişi ne zaman?

Van Erciş 2. Etap 1. Bölge 510 Adet Konut ve Van Erciş 2. Etap 2. Bölge 532 Adet Konut Projelerinde inşa ettirilen 3+1 nitelikli 810 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 26 Eylül 2024 Perşembe, Saat 14:00’de TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacak. TOKİ Van konut kura çekilişi ile Erciş konutların hak sahipleri listesi burada yer alacaktır.

TOKİ Van Erciş kura çekilişi CANLI İZLE


Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri

tarafından 03 Ekim – 07 Kasım 2024 tarihleri arasında T. Halk Bankası Van Erciş Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış Ocak 2025 tarihinde uygulanacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

BANKADAN YAPILACAK İŞLEMLERİ :

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 03 Ekim – 07 Kasım 2024 tarihleri arasında T.Halk Bankası Van Erciş Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

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