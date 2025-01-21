TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satış startı verildi: 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle ev sahibi olunacak: İşte şartları ve detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yeni bir konut projesini duyurdu. Proje kapsamında, 2+1 ve 3+1 daireler uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen TOKİ, farklı şehirlerdeki projeleriyle dikkat çekiyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde farklı dönemlerde gerçekleştirdiği konut satışlarıyla vatandaşlara uygun fiyatlı ev sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Ankara, İstanbul ve Trabzon gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki projeler büyük ilgi görürken, İzmir, Uşak, Gaziantep, Van ve Malatya gibi farklı illerdeki konut satışları da yoğun talep görüyor. Hem alıcılar hem de yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan projeler, TOKİ’nin uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.
UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER
TOKİ, Türkiye genelinde satışa çıkardığı konut projeleriyle öne çıkıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap eden uygun fiyatlı seçenekler, geniş bir kitle tarafından yoğun ilgi görüyor ve binlerce kişinin gündeminde yer almayı sürdürüyor.
Son olarak, TOKİ Gaziantep'te yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu. Bu projede 190'dan fazla dairenin satılacağı açıklandı. Proje kapsamında yer alan en uygun fiyatlı 3+1 dairelerin peşinatı 178.503,61 TL olup, 240 ay vade ve aylık 6.693,89 TL taksitlerle satışa sunulacak.
TOKİ tarafından Gaziantep, Yavuzeli, Cingife mahallesi 392 adet konut ve 1 adet büfe inşaatı kapsamında üretilecek 196 adet taşınmazın satışa çıkartılacağı resmen açıklandı.
Konutlardan 11'i 2+1 ve 185'i 3+1 olarak duyuruldu. En uygun 3+1 daire; 178.503,61 TL peşinat, 240 ay vade ve 6.693,89 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bunun yanı sıra en uygun 2+1 konut; 155.003,49 TL peşinat, 240 ay vade ve 5.812,63 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.
KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ tarafından Gaziantep ilinde satılacak konutların, kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacakları belirtildi. Taşınmazlar için başvuru tarihleri, 27 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise, 2.000 TL olarak duyuruldu.
Konutlar için başvuru yapılacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak duyuruldu.
Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak belirtilirken, sözleşme imzalanacak banka şubesi yine TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri, 17 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025 olarak açıklandı. Yedek hak sahipleri içinse sözleşme imzalama tarihleri, 10 Mart 2025 - 14 Mart 2025 olarak duyuruldu. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerinin tamamlandıktan sonra kalan taşınmazlar için olduğu da aktarıldı.
SÖZLEŞMENİN DETAYLARI
TOKİ tarafından satılacak taşınmazlarda bazı sözleşme detayları bulunuyor. Bu kapsamda başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma şartı arandığı açıklandı. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği eklendi.
Gaziantep'te satılacak taşınmazlar için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı için sadece bir başvuru yapılabileceği aktarıldı. Bu noktada birden fazla başvuru olursa, başvuruların geçersiz sayılacağı açıklandı.