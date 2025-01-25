TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satış startı verildi: 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle ev sahibi olunacak

KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından Gaziantep ilinde satılacak konutların, kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacakları belirtildi. Taşınmazlar için başvuru tarihleri, 27 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise, 2.000 TL olarak duyuruldu.

Konutlar için başvuru yapılacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak duyuruldu.