TOKİ’DEN AYLIK 12.799 TL TAKSİTLE 3+1 EV FIRSATI: Başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’nın Haymana ilçesinde yeni bir konut projesine start verdi. Kayabaşı Mahallesi’nde inşa edilecek 185 konut ve 4 dükkândan oluşan projede 3+1 daireler uygun koşullarla satışa sunuldu. Aylık taksit tutarı ne kadar? Başvuru şartları neler?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’nın Haymana ilçesinde hayata geçireceği yeni konut projesiyle dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Kayabaşı Mahallesi’nde planlanan projede, 3+1 tipindeki daireler için başvuru süreci resmen başladı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Projeye başvurmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
Başvuru sahibinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde kayıtlı bir konutunun bulunmaması,
Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması,
En az 1 yıldır Haymana’da ikamet ediyor ya da ilçeye kayıtlı nüfusa sahip olması,
T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması.
Ayrıca, her haneden yalnızca bir kişi başvuru yapabilecek. Başvuru işlemi sırasında belirlenen tutarda başvuru bedelinin yatırılması ve “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”nin imzalanması zorunlu olacak.
TAKSİT VE GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
Konut satışlarında ödeme planı esnek seçeneklerle sunuluyor. Peşinat oranı tercihine göre kalan borç tutarı, 180 aya kadar vade ile ödenebiliyor. Aylık taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak.
İlk artış dönemi Ocak 2026 olacak şekilde, taksitler her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Projeye dahil olanlar, sözleşme sırasında konut değişim hakkından (becayiş) da yararlanabilecek.
TESLİM SÜRECİ VE DİĞER DETAYLAR
Konutların teslim süresi 36 ay olarak belirlendi.
Anahtar teslimi TOKİ tarafından ilan edilecek programa göre yapılacak.
Teslim sırasında geçerli KDV tutarı peşin olarak alınacak.
Teslimden sonra, konut sahibi olmasa bile site aidatı ve ortak giderlerden sorumlu olunacak.
KURA SÜRECİ
Projede konut sahibi olabilmek için yapılacak kura çekimi sonrası, hak kazanamayanlar 24 Haziran 2025 itibarıyla başvuru bedellerini geri alabilecek. Sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin bedelleri 1 Temmuz, yedek hak sahiplerinin ise 8 Temmuz 2025 tarihinde iade edilecek.
TOKİ, projenin tamamını ya da belirli bölümlerini satıştan çekme hakkına sahip. Projeye ilişkin tüm gelişmeler, https://www.toki.gov.tr/ adresinden ve ALO TOKİ 444 86 54 numaralı çağrı merkezinden takip edilebilecek.