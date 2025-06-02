TOKİ’DEN AYLIK 12.799 TL TAKSİTLE 3+1 EV FIRSATI: Başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Projeye başvurmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Başvuru sahibinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde kayıtlı bir konutunun bulunmaması,

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması,

En az 1 yıldır Haymana’da ikamet ediyor ya da ilçeye kayıtlı nüfusa sahip olması,

T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması.

Ayrıca, her haneden yalnızca bir kişi başvuru yapabilecek. Başvuru işlemi sırasında belirlenen tutarda başvuru bedelinin yatırılması ve “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”nin imzalanması zorunlu olacak.











