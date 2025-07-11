TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 600 bin kamu işçisi zam oranı açıklandı mı, 3. teklif ne zaman açıklanacak?

"KAMU GÖREVLİLERİNİN TALEPLERİNİ AĞUSTOS AYINDA MASAYA YATIRACAĞIZ"

Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.