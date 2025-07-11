TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 600 bin kamu işçisi zam oranı açıklandı mı, 3. teklif ne zaman açıklanacak?

2025 yılına ilişkin kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü teklif için geri sayım başladı. 4-D statüsündeki çalışanları ilgilendiren zam pazarlığında ikinci teklif geçtiğimiz günlerde masaya gelirken, gözler Temmuz başında yapılacak yeni toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin uzlaşmayla sonuçlanacağı yönünde umut verdi.
Toplu iş sözleşmeleri kapsamında yürütülen zam pazarlıklarında yeni gelişmeler yaşanıyor. 4-D’li kamu işçilerini kapsayan görüşmelerde ikinci teklif sonrası beklenti yükselirken, üçüncü teklifin Temmuz ayı başında sunulması bekleniyor. “2025 kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU MU?
4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi net zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı belli oldu. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı.
Ağar açıklamasında "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini de kullandı.
"KAMU GÖREVLİLERİNİN TALEPLERİNİ AĞUSTOS AYINDA MASAYA YATIRACAĞIZ"
Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.
600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.