Fred ve Osayi cezalı

Fenerbahçe, Rangers karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Anderlecht ile oynanan ikinci maçta sarı kart gören Fred ile Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. Fred, Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 maçta süre alırken, Athletic Bilbao müsabakasında cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Osayi-Samuel ise Avrupa'da 8 karşılaşmada forma giydi ve Twente ile Midtjylland maçlarında kart cezalısıydı.

Son 18 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 18 mücadeleyi kaybetmedi. Geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe son olarak evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.



