UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam son 16 turu ilk maçları oynanacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar 20.45 ve 23.00'da başlayacak. Günün maçı olarak kabul edilen karşılaşma ise temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki maç olacak. Fenerbahçe Rangers maçı saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı izlenebilecek. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri ve karşılaşmadan istatistikler.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe sahasında Rangers'ı konuk edecek. TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak heyecan dolu mücadele şifresiz canlı olarak izlenebilecek. Saat 20.45'teki mücadeleyi canlı takip etmek için haberimizin detaylarına bakmanız yeterli. TRT 1 frekans ayarlar ile Fenerbahçe Rangers maçını canlı izlemek mümkün. İşte karşılaşma hakkındaki bilgiler ve TRT 1 canlı yayın sayfası.
FENERBAHÇE RANGERS MAÇI TRT 1'DE
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk edecek. TRT 1'den canlı izlenebilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçı hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Avrupa kupalarında 285. maç
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet, 111 mağlubiyet ve 61 beraberlik aldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.
Avrupa Ligi'nde 147. maç
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 147. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 146 mücadelede 63 kez kazanırken, 45 defa da mağlup oldu. 38 müsabakada ise berabere sona erdi. Bu karşılamalarda 205 gole imza atan Fenerbahçe, 184 gol yedi.
Fred ve Osayi cezalı
Fenerbahçe, Rangers karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Anderlecht ile oynanan ikinci maçta sarı kart gören Fred ile Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. Fred, Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 maçta süre alırken, Athletic Bilbao müsabakasında cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Osayi-Samuel ise Avrupa'da 8 karşılaşmada forma giydi ve Twente ile Midtjylland maçlarında kart cezalısıydı.
Son 18 maçı kaybetmedi
Fenerbahçe; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 18 mücadeleyi kaybetmedi. Geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe son olarak evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Rangers'ın Avrupa Ligi karnesi
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Lig aşamasında; Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu müsabakalarda 16 gol kaydederken, 10 gol yedi. Lig aşamasında 14 puan toplayan Rangers, averajla 8. sırada tamamladı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.
Rangers, Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı
Rangers, Türk takımlarıyla bugüne kadar 9 maç oynadı. En fazla 3 kez ile Galatasaray'a rakip olan İskoç temsilcisi, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Bursaspor ile de mücadele etti. Rangers, Türk takımlarına karşı oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
En golcü Youssef En-Nesyri
Sarı-lacivertlilerde sezonun en golcü oyuncusu olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde de ön plana çıktı. Tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, 8'i 11 olmak üzere 10 karşılaşmada da forma giydi.
Bu organizasyonda kaptan Edin Dzeko 3 ve Dusan Tadic de 2 gollük katkı sağladı.
Alejandro Hernandez düdük çalacak
Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın 4. hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR olarak İspanyol Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev yapacak.
TRT 1 BISS KEY NASIL KULLANILIR?
Uydu Alıcısı: BISS şifreli bir yayını izlemek için, uydu alıcınızın BISS şifre çözme özelliğine sahip olması gereklidir.
BISS Anahtarının Girilmesi: Uydu alıcısının menüsünde, BISS şifre çözme seçeneğini bulun ve BISS anahtarını girin. Anahtar doğru girildiğinde, şifrelenmiş yayın çözülecek ve izlenebilir hale gelecektir.
Yayıncıdan Alma: BISS anahtarı genellikle yayıncı tarafından sağlanır ve yetkili kullanıcılarla paylaşılır.
TRT 1 BİSS KEY ŞİFRESİ NEDİR?
Eğer uydu alıcınızda BISS şifresi girme imkanı varsa aşağıdaki şifreyi deneyebilirsiniz;
Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)
TRT 1 güncel frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC:3/4
TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900