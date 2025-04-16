TRT 1 canlı izle: Inter Bayern Münih maçı şifresiz TRT 1 canlı yayını izle

TRT 1 canlı izleme ekranında bu akşam Inter Bayern Münih maçı şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter ile Bayern Münih saat 22.00'da başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern Münih, 2-1'lik mağlubiyetin ardından yarı final için sahaya çıkacak. TRT 1 yayın akışında yer alan bilgilere göre, Inter-Bayern Münih maçı TRT1'den şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
UEfa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu akşam tamamlanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak olan Inter-Bayern Münih mücadelesi sonucunda yarı finale yükselen takım belli olacak. Futbolseverler maça dakikalar kala TRT 1 canlı izleme sayfasını araştırmaya başladı. Şifresiz olarak karşılaşmayı takip etmek isteyenler, TRT1'in canlı izleme linkine yazımızdan erişebilirler. İşte Inter-Bayern Münih maçı TRT 1 canlı izleme ekranı.
INTER-BAYERN MÜNİH MAÇI TRT 1'DE
Şampiyonlar Ligi çeyrek final son maçında Inter ile Bayern Münih saat 22.00'da Guiseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
INTER BAYERN MÜNİH MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI
INTER-BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLER
Bayern Münih ile Inter arasında oynanan son altı Şampiyonlar Ligi maçında taraflar üçer kez kazanırken, iç sahada galibiyet alabilen tek takım Bayern'di (Kasım 2022; 2-0).
Inter’e konuk olduğu dört Avrupa kupası maçını da kazanan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ndeki üç ziyaretinde de gol yemedi. Inter’in Avrupa arenasında üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldığı tek rakibi Bayern.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk ayağını kazandığı 23 eşleşmenin 21’inde turu geçen Inter, elendiği iki eşleşmenin birini geçen sezon son 16 turunda Atletico Madrid’e karşı oynadı.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk ayağını kaybettiği son sekiz eşleşmenin yedisinde turnuvaya veda eden Bayern Münih, sadece geçen sezon son 16 turunda Lazio’yu geçebildi.
Evinde oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Inter (12G 2B), turnuvada devam eden en uzun seriye sahip takım unvanını bu eşleşmenin ilk ayağında Bayern Münih’i mağlup ederek devraldı.