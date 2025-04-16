TRT 1 canlı izle: Inter Bayern Münih maçı şifresiz TRT 1 canlı yayını izle

Şampiyonlar Ligi’nde ilk ayağını kaybettiği son sekiz eşleşmenin yedisinde turnuvaya veda eden Bayern Münih, sadece geçen sezon son 16 turunda Lazio’yu geçebildi.





Evinde oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Inter (12G 2B), turnuvada devam eden en uzun seriye sahip takım unvanını bu eşleşmenin ilk ayağında Bayern Münih’i mağlup ederek devraldı.