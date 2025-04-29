TRT Spor canlı izleme ekranında bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. TRT Spor'un resmi internet adresi olan trtspor.com.tr'de de yer alan bilgilere göre, Arsenal-PSG karşılaşması saat 22.00'da şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları da TRT1, TRT Spor ve Tabii spor kanalları üzerinden izleyici ile buluşacak. İşte TRT Spor canlı izleme ekranı ve maçlardan bilgiler.