Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TRT Spor canlı izle 29 Nisan: Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT Spor canlı yayını izle

TRT Spor canlı izle 29 Nisan: Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT Spor canlı yayını izle

21:3829/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TRT Spor kanalını şifresiz ve canlı izleme bilgileri araştırılmaya devam ediyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının TRT ekranlarında şifresiz yayınlanması nedeniyle futbolseverler canlı yayın sayfasında buluşuyor. Bu akşamki Arsenal-PSG karşılaşması 22.00'da TRT Spor canlı yayınında ekranlara gelecek. Dev maç öncesindeki TRT Spor canlı izleme linki ile frekans ayarlarını sayfamızda paylaşıyoruz. İşte 29 Nisan 2025 TRT Spor canlı yayını.

TRT Spor canlı izleme ekranında bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. TRT Spor'un resmi internet adresi olan trtspor.com.tr'de de yer alan bilgilere göre, Arsenal-PSG karşılaşması saat 22.00'da şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları da TRT1, TRT Spor ve Tabii spor kanalları üzerinden izleyici ile buluşacak. İşte TRT Spor canlı izleme ekranı ve maçlardan bilgiler.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL İLK MAÇI TRT SPOR'DA


Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. TRT Spor'da bu akşam Arsenal-PSG maçı canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

TRT SPOR CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:


29 Nisan Salı: 22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain (PSG)

30 Nisan Çarşamba: 22.00 Barcelona - Inter



Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT ekranlarından yayınlanacak


UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.


UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Nisan Salı

22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor

30 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Inter: TRT 1

UEFA Avrupa Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor

UEFA Konferans Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1

22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2

TRT SPOR HD Yayın Bilgileri


TRT SPOR HD kanalını izlemek için aşağıdaki uydu ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:


Uydu Yayın Bilgileri:


TÜRKSAT 3A (42°E)

Frekans: 11.054 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4


TÜRKSAT 4A (42°E)

Frekans: 11.794 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4


Platformlara Göre Kanal Numaraları:


Digiturk: Kanal 86

D-Smart: Kanal 86

Tivibu: Kanal 84

Kablo TV: Kanal 222

Analog Kablo TV: Yayın bulunmamaktadır

Turkcell TV+: Yayın bulunmamaktadır

#TRT Spor
#TRT Spor canlı izle
#Şifresiz maç izle
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Arsenal
#Paris Saint Germain (PSG)
#TRT izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Spor canlı izle 29 Nisan: Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT Spor canlı yayını izle