TRT Spor kanalını şifresiz ve canlı izleme bilgileri araştırılmaya devam ediyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının TRT ekranlarında şifresiz yayınlanması nedeniyle futbolseverler canlı yayın sayfasında buluşuyor. Bu akşamki Arsenal-PSG karşılaşması 22.00'da TRT Spor canlı yayınında ekranlara gelecek. Dev maç öncesindeki TRT Spor canlı izleme linki ile frekans ayarlarını sayfamızda paylaşıyoruz. İşte 29 Nisan 2025 TRT Spor canlı yayını.
TRT Spor canlı izleme ekranında bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. TRT Spor'un resmi internet adresi olan trtspor.com.tr'de de yer alan bilgilere göre, Arsenal-PSG karşılaşması saat 22.00'da şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları da TRT1, TRT Spor ve Tabii spor kanalları üzerinden izleyici ile buluşacak. İşte TRT Spor canlı izleme ekranı ve maçlardan bilgiler.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL İLK MAÇI TRT SPOR'DA
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. TRT Spor'da bu akşam Arsenal-PSG maçı canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
29 Nisan Salı: 22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain (PSG)
30 Nisan Çarşamba: 22.00 Barcelona - Inter
Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT ekranlarından yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
29 Nisan Salı
22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor
30 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - Inter: TRT 1
UEFA Avrupa Ligi
1 Mayıs Perşembe
22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1
22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor
UEFA Konferans Ligi
1 Mayıs Perşembe
22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1
22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2
TRT SPOR HD Yayın Bilgileri
TRT SPOR HD kanalını izlemek için aşağıdaki uydu ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:
Uydu Yayın Bilgileri:
TÜRKSAT 3A (42°E)
Frekans: 11.054 MHz
Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A (42°E)
Frekans: 11.794 MHz
Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Platformlara Göre Kanal Numaraları:
Digiturk: Kanal 86
D-Smart: Kanal 86
Tivibu: Kanal 84
Kablo TV: Kanal 222
Analog Kablo TV: Yayın bulunmamaktadır
Turkcell TV+: Yayın bulunmamaktadır