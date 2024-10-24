TTK işçi alımı kura çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan binlerce kişi, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. TTK işçi alımı başvuruları 7-11 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Peki TTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TTK 132 işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TTK işçi kura sonuçları sorgulama ekranı.

1 /6 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi kur sonuçları hakkında merak edilenler arasında kurs çekiminin ne zaman ve sonuçların nasıl sorgulanacağı bulunmaktadır. 2024 yılı için TTK'nın işçi başvuruları 7-11 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruda bulunanların gözü kulağı TTK işçi kura sonuçları isim listesinde. Peki Peki 2024 TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, TTK 132 işçi alımı kura sonucu ve nihai isim listesi öğrenme ekranı.

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TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Taşkömürü Kurumuna yerüstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 15 sanatta toplam 132 nitelikli işçi alımı yapılacak. Alınacak işçiler, noter kura çekimi sonucunda tespit edilecek. Kura sonucunda, her sanatta işe alınacak açık işçi sayısı kadar “Asıl”, açık işçi sayısının 4 katı kadar da “Yedek” aday belirlenecek.



3 /6 İlana göre, elektronik kura çekimi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

4 /6 TTK KURA SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR? TTK işçi alımı asil ve yedek isim listesi, noter huzurunda gerçekleştirilecek elektronik kura ile belirlenecek. TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları ile nihai-yedek isim listesi www.taskomuru.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak. İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

TTK KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK NİHAİ İSİM LİSTESİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



5 /6 TTK İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kadro dağılımı şu şekilde; 15 Kuvvetli akım tesisatçısı 7 Kaynakçı 33 Mekanizasyon-pres işçisi 5 Numuneci-Maden Ocapı 8 Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi 13 Mekaniker (Kompresör)

