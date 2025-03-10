Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, 737 personel istihdam edecek. TÜBİTAK 737 personel alımı İlana göre, başvuru süreci 10 Mart Pazartesi günü sona erecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları, branş-kadro dağılımı nedir? İşte TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek. Başvuru sürecinin son gününe girilirken TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı yayımlanan kılavuz neticesinde belli oldu. Peki 2025 TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte TÜBİTAK personel alımları başvuru ekranı.
TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
17 Şubat’ta başlayan TÜBİTAK personel alımı başvuruları, 10 Mart Pazartesi yani bugün saat 17.00’de sona erecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, TÜBİTAK Kariyer Sitesi "https://kariyer.tubitak.gov.tr/" üzerinden yapılacak. Açıklamaya göre TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor.
TUBİTAK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
TÜBİTAK Personel alımları ilgili enstitü ve merkezlerde Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NEREYE HANGİ BİRİMDE OLACAK?
Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.
İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.