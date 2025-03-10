Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek. Başvuru sürecinin son gününe girilirken TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı yayımlanan kılavuz neticesinde belli oldu. Peki 2025 TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte TÜBİTAK personel alımları başvuru ekranı.