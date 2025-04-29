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TÜİK MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak, ne zaman açıklanacak? Konut, iş yeri kira artış oranı hesaplama

TÜİK MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak, ne zaman açıklanacak? Konut, iş yeri kira artış oranı hesaplama

Tuğba Güner
14:5029/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mayıs ayı kira artış oranı için geri sayım sürüyor. Kiracılar ve ev sahipleri için kritik bir tarih yaklaşıyor. Mayıs 2025’te kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, kira artış oranının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Mayıs ayı kira artış zammı açıklandı mı? Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak, ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon verilerine göre Mayıs ayı konut, iş yeri kira artış oranı hesaplama.

Kira sözleşmesini Mayıs 2025'te yenileyecekler için kira artış oranı ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'in nisan enflasyonu açıklamasında. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte TÜFE'ye göre kira artışı hesaplama yöntemi.

MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Her ay bir önceki aya ait enflasyon verisi TÜİK tarafından duyuruluyor.

Nisan ayı enflasyon verisi 5 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Böylece Mayıs ayı kira artış oranı üst sınırı da belli olmuş olacak.




NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI KAÇTI?

Nisan ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenen vatandaşlar için kira artış oranı üst sınırı 51,26 olarak açıklandı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

İşte nisan ayının kira artış oranı ve örnek hesaplama tablosu:

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: %51,26

Nisan 2025 Kira Artış Tutarı: 10.252 TL

Nisan 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 30.252 TL

Örnekteki rakamlara göre, kirası 20.000 TL olan bir kiracının Nisan ayında ödeyeceği kira zammı 10.250 TL olarak hesaplandı. Bu durumda, zamlı kira tutarı ise 30.252 TL olarak gerçekleşecek.






MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Zamsız kira bedeli: 20.000 TL

Kira zam oranı: % 48 olduğunu varsayalım

Kira zam bedeli: 9.600 TL

Zamlı kira bedeli: 29.600 TL




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