MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU!

Türkiye’de kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyan Mayıs 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Nisan 2025’te aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon ise %37,86 olarak kaydedildi.

Bu verilere göre, ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı %48,73 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay %51,26 olan kira artış oranına kıyasla hafif bir düşüş yaşanırken, kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar için yeni oran üzerinden hesaplama yapılacak.



