Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri için kritik bir tarih geldi. Mayıs 2025’te kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, kira artış oranının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Peki, Mayıs ayı kira artış zammı açıklandı mı? Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı mayıs 2025 hesaplama, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyonu ile açıklandı. İşte TÜİK enflasyon verilerine göre Mayıs ayı konut, iş yeri kira artış oranı hesaplama.
Kira sözleşmesini Mayıs 2025'te yenileyecekler için kira artış oranı ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'in nisan enflasyonu açıklamasında. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte TÜFE'ye göre kira artışı hesaplama yöntemi.
MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANDI
Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Her ay bir önceki aya ait enflasyon verisi TÜİK tarafından duyuruluyor.
Nisan ayı enflasyon verisi 5 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı. Böylece Mayıs ayı kira artış oranı üst sınırı da belli oldu.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU!
Türkiye’de kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyan Mayıs 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Nisan 2025’te aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon ise %37,86 olarak kaydedildi.
Bu verilere göre, ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı %48,73 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay %51,26 olan kira artış oranına kıyasla hafif bir düşüş yaşanırken, kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar için yeni oran üzerinden hesaplama yapılacak.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mayıs 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlenmektedir. TÜİK'in 5 Mayıs 2025 tarihinde açıkladığı Nisan 2025 enflasyon verilerine göre, Mayıs 2025 kira artış oranı %48,73 olarak belirlenmiştir.
Kira artışı, mevcut kira bedeline TÜFE oranının uygulanmasıyla hesaplanır. Formül şu şekildedir:
Kira Artış Tutarı = Mevcut Kira Bedeli × (TÜFE Oranı / 100)
Yeni Kira Bedeli = Mevcut Kira Bedeli + Kira Artış Tutarı
NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI KAÇTI?
Nisan ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenen vatandaşlar için kira artış oranı üst sınırı 51,26 olarak açıklandı.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
İşte nisan ayının kira artış oranı ve örnek hesaplama tablosu:
Örnek Konut Kirası: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: %51,26
Nisan 2025 Kira Artış Tutarı: 10.252 TL
Nisan 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 30.252 TL
Örnekteki rakamlara göre, kirası 20.000 TL olan bir kiracının Nisan ayında ödeyeceği kira zammı 10.250 TL olarak hesaplandı. Bu durumda, zamlı kira tutarı ise 30.252 TL olarak gerçekleşecek.