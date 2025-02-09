Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.





İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak kayıtlara geçti.







