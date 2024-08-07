TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?

Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi yapacak. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanması olarak belirtildi.