Tüpraş (TUPRS), 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu. Yönetim kurulu tarafından alınan bu karar, şirketin hissedarlarına dağıtılacak olan kâr payının miktarını ve dağıtım tarihlerini belirlemekte. Milyonlarca yatırımcı TUPRS kaç TL temettü verecek? sorularına yanıta aramaya başladı. Peki Tüpraş ne zaman temettü verecek?
Tüpraş kar dağıtımı yapacağını duyurdu. Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket 2023 yılı karından yatırımcılarına hisse başına belirli bir tutarda temettü dağıtımı yapacak. Bu, Tüpraş hissesine sahip olan yatırımcıların, şirketin elde ettiği kardan pay alması anlamına geliyor. Tüpraş yatırımcılarına hisse başı temettü dağıtım kararı aldı. İşte detaylar.
TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Tüpraş 27 Eylül’de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.
Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi yapılacak.
TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?
Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi yapacak. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanması olarak belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.