Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Bugün Çalışma Bakanımız'da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk. Asgari ücret düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa "tamam" deriz. Komisyon'da rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız. Siyasi iktidar bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik." dedi.