Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı bugün yapıldı. Asgari ücret 2025 zammı için toplantıda rakam konuşulmadığı açıklanmıştı. TÜRK-İŞ'in, saat 16.00'da asgari ücret için teklifini açıkladı. Buna göre TÜRK-İŞ’in 2025 yılı asgari ücret teklifi 29 bin 583 TL oldu. Peki TÜRK-İŞ’in teklifine göre asgari ücrete yüzde kaç oranında zam gelecek?
Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıda İşveren ve işçi temsilcileri arasında rakam konuşulmadı. Toplantı sonrası Türk-İş yönetimi, saat 16.00'da işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını açıklayacaklarını duyurmuştu. Türk-İş'in istediği asgari ücret zammı belli oldu.
TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi ne kadar oldu?
Komisyonda işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ'in, 2025 yılı asgari ücret için teklifini açıkladı.
TÜRK-İŞ asgari ücret zam teklifini açıkladı. Buna göre, yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istendi. Buna göre TÜRK-İş’in 2025 yılı net asgari ücret 29 bin 583 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;
Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira
Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira
Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira
Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira
Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira
Yüzde 45'lik zamda 24 bin 652 lira
Yüzde 50 zam olursa 25 bin 503 lira ediyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün düzenlendi. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakamın gündeme gelmediğini söyledi. Ağar, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi.
Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Bugün Çalışma Bakanımız'da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk. Asgari ücret düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa "tamam" deriz. Komisyon'da rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız. Siyasi iktidar bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik." dedi.